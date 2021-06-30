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Haber Giriş: 30.06.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

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Son dakika... Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Bakan Koca, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarına ilişkin konunun bugünkü toplantıda gündeme geleceğini açıklamıştı.

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KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.

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