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Son dakika... Bilim Kurulu bugün toplanıyor

#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#Koronavirüs
Son dakika... Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı
daha fazla video içinSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı

 

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#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca#Koronavirüs