Son dakika... Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapacak.

AŞILAMADA SON DURUM

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 68 milyon 802 bin 441'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

19 BİN 761 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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