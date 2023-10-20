Son dakika: Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek: Kongre'ye İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi göndereceğim

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İşte Biden'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri, önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek..



"HAMAS, FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL ETMİYOR"



Gazze'de bir hastanede patlama yaşandı. Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. 20 yıllık savaş yaşandı orada.



Hamas'ın varlık sebebi İsraillileri öldürmek. Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor.



Ukrayna'da da bir savaş var. Oradaki toplu mezarları da unutmadık. Üstünde işkence edilen cenazeleri unutmadık.



Ukrayna'nın kazanması, ABD'nin güvenliği için de büyük önem taşıyor.



Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak.



Hamas ve Putin komşu demokrasiyi yok etmek istiyor.



"İRAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR"



İran, Ukrayna'da Rusya'yı, İsrail'e karşı ise Hamas'ı destekliyor. Terör örgütlerini destekliyor.

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İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için uğraşacağız. Askeri güçleri geliştirmek için çalışacağız.

İsrail'in güçlü olduğunu ve bu savaşa karşı durabileceğini göstermemiz gerekiyor. Savaşın kurallara göre uygulanması gerekiyor.



Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebini cuma günü göndereceğiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz.



"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞAMAYIZ"



İsrail, sivillerin zarar görmemesini sağlayacak. Gazze'deki Filistinlilere insani yardımlar sağlanacak. Hamas bu yardımlara dokunamayacak. İki devletli çözümden uzaklaşamayız.