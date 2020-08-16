Ersan SAN/İstanbul (DHA)
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Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Daire yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.
Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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