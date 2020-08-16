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Ersan SAN/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı

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Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı
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İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Daire yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.

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  • Beyoğlunda yangın
  • Beyoğlunda yangın
  • Beyoğlunda yangın
  • Beyoğlunda yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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