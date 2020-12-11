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Özgür EREN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Beyoğlu'nda yangın! Haberi alınca sinir krizi geçirip bayıldı

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Son dakika... Beyoğlu'nda yangın! Haberi alınca sinir krizi geçirip bayıldı
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Beyoğlu'nda evde çıkan yangından bir kişi içeride mahsur kaldı. Kocasının evde mahsur kaldığını gören kadın sinir krizi geçirip, bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yanan evden çıkartılan engelli kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken yanan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi'nden bulunan bir binanın bodrum katında saat 15.30 sıralarından çıktı.

Yürüme engelli Ali Çetinkaya'nın evde olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar tutuştu. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Son dakika... Beyoğlunda yangın Haberi alınca sinir krizi geçirip bayıldı

Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahalesi yaparken, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı.

Evinin yandığını duyup olay yerine gelen Cemile Çetinkaya eşinin içeride olduğunu söyleyip sinir krizi geçirdi. Cemile Çetinkaya bir süre sonra yol ortasında bayıldı. Baygın kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Son dakika... Beyoğlunda yangın Haberi alınca sinir krizi geçirip bayıldı

Evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika... Beyoğlunda yangın Haberi alınca sinir krizi geçirip bayıldı

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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