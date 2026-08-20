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Son dakika... Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Tramvay#Beyoğlu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 11:43

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.

Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Son dakika... Beyoğlunda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

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#Tramvay#Beyoğlu#Kaza

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