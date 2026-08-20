Son dakika... Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.