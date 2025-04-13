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Son dakika... Beyoğlu'nda bina çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Bina Çökmesi #Güvenlik Önlemi
Son dakika... Beyoğlunda bina çöktü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 19:52

Şişli'de bir binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında, binanın boş olduğu belirlendi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeden ayrıldı.

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Olay saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak’ta yaşandı. Sokaktaki 2 katlı binada büyük bir gürültü ile kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Mahalle sakinlerinin çöken binada yaşlı bir kişinin yaşadığını söylemesi üzerine ekipler, bina içerisinde mahsur kalan kimsenin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Binada yaşayan kişinin kimliğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiğini belirledi. Yapılan teknik kontrollerde de binanın boş olduğunun anlaşılmasının ardından, ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak binadan ayrıldı.

Aynı sokakta yaşayan Sercan Aygün, "Hemen 2 bina yanda yüksek bir gürültüyle, metruk durumda olan bir bina çökmüş. Beni eşim aradı, ben onun telefonu üzerine geldim. İçeride yaşayan birinin olduğunu söylediler. Ondan emin olamadık. Evde olup olmadığını teyit edemedik. İtfaiye ekipleri geldi. Şimdi çalışıyorlar" dedi.

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#Beyoğlu#Bina Çökmesi #Güvenlik Önlemi

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