Son dakika... Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 01:47
Son dakika haberi... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı metruk bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hasar gören yan bina ise tahliye ediliyor.
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Beyoğlu 'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.