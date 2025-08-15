Son dakika... Beyoğlu Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltında

Haberin Devamı

Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 şüpheli hakkında İBB ile bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık eylemine karıştıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Güney'in ismi, bir önceki soruşturmada tutuklu bulunan Murat Kapki'nin ifadesinde adı geçiyordu.

Tutuklu iş insanı Murat Kapki, Başsavcılık sorgusunda, "Şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanlarıyla ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla bir yerlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum sistem içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney Ekrem İmamoğlu'na da çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir" demişti.

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Sinan Ağca, sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin çok sayıda adrese operasyon düzenlediğini kaydederek, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alınan kişiler arasında olduğunu belirtti.

Polis ekiplerinin Beyoğlu Belediyesi'nde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Ağca, dijital materyallere el konulduğunu dile getirdi. Ağca, şüphelilerin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada muayeneden geçirildiğini söyleyerek, şahısların daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadelerinin alınacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik operasyona dair bilgi notu paylaşarak, "İBB'deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesindeki birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli; yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Özgür Özel’in referansı Murat Kapki nasıl biri Haberi görüntüle

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

Haberin Devamı

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu, 100 şüphelinin yakalanması için düzenlemişti.

Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlanmış, soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında 19 Mart'tan bu yana 8 dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 320 kişi gözaltına alındı, 139 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.