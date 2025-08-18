Son dakika! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 45'e yükseldi.

Haberin Devamı

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, son dakika gelişmesini canlı yayında şöyle aktardı:

Sabah saatlerinden bu yana savcılık ifadeleri devam ediyordu. Sulh Ceza Hakimliğine sevkler gerçekleşti. Aralarında İnan Güney’in de olduğu 20 şüpheli tutuklama istemiyle, 24 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Suçlamalar; rüşvet, irtikap, kamu kurum ve kuruluşları zararına kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek. Hakimlikte son kez ifade verecekler ve Sulh Ceza Hakimliği kararını verecek.

İnan Güney'in ifadesine baktığımızda etkin pişmanlık kapsamında ifade veren diğer şüphelilerin suçlamaları sorulduğunda Aziz İhsan Aktaş ve Murat Kapki'nin suçlamalarını iftira olarak yorumladı. İnan Güney'e tüm soruşturmalar kapsamında kilit isimlerden Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş,Murat Ongun, Emrah Bağdatlı gibi çok sayıda ismin yer aldığı 20'ye aşkın fotoğraf gösterildi. Bu kişilerle nasıl bir bağlantısı olduğu soruldu ve anlatması istendi. Emniyette 35 sayfa 4 sayfada savcılıkta olmak üzere 39 sayfa ifade verdi.

Haberin Devamı

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."

Haklarında adli kontrol talebi istenen kişiler ise şöyle:

"Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol."