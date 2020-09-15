MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Beylikdüzü'nde TIR kazası! Trafik yoğunluğu yaşandı
GeriGündem Son dakika... Beylikdüzü'nde TIR kazası! Trafik yoğunluğu yaşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MUSTAFA BAKIRHAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Beylikdüzü'nde TIR kazası! Trafik yoğunluğu yaşandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda üç tane TIR'ın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ambarlı Liman Yolu'nda saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunduğu iddia edilen 34 GS 7753 plakalı TIR'a 2 TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan birinin kupası yerinden çıkarken sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı gölgeye alarak sağlık ekiplerini bekledi. Polis güvenlik amacıyla yolu kapatırken sağlık ekipleri de ambulansla aldıkları yaralıyı hastaneye götürdü. Kazaya karışan TIR'lar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir TIR'daki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önündeki kazayı gören sürücünün TIR'lara çarptığı görülüyor.

Son dakika... Beylikdüzünde TIR kazası Trafik yoğunluğu yaşandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle