Esenyurt'ta iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL DHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 15:00
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Esenyurt'ta mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazanın bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin dış cephesini alevlerin sardığı belirtilirken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinde saat 14.30 sıralarında tadilat sırasında yangın çıktı. Dış cepheyi alevler sararken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken mobilya ve beyaz eşya satan firmanın kiraladığı iş merkezinin içinin boş olduğu öğrenildi.