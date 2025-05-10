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Son dakika... Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Metrobüs#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 16:19

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

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Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü. Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

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OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı


Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

Son dakika... Beylikdüzünde metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı

 

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#Beylikdüzü#Metrobüs#KAZA

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