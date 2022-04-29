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Son dakika: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!

#Beylikdüzü#METROBÜS#Trafik Kazası

Beylikdüzü’nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza anının yansıdığı görüntüde metrobüs aracının şoförünün yerinde olmadığı görüldü.  

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Kaza, saat 18.30’da Beylikdüzü Belediye Durağı ile Cumhuriyet Durağı arasında meydana geldi. Hızla ilerleyen metrobüs aracı kontrolden çıkarak karşıdan gelen metrobüs aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i şoför 7’si yolcu 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, önü çarpılmış haldeki metrobüsün yalpalayarak ilerlediği ve karşısındaki metrobüsle çarpıştığı yer alıyor. Görüntüyü çeken kişilerin " Metrobüs kendi kendine gidiyor, çarpa çarpa. Çarpmaktan her tarafı paramparça olmuş. Bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor bu. Şoförü yok öndeki araca çarpacak. İçinde yolcu varken metrobüse çarptı. Çok kötü araçlar şahlandı" dedikleri duyuluyor.

Son dakika: Beylikdüzünde iki metrobüs çarpıştı


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#Beylikdüzü#METROBÜS#Trafik Kazası

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