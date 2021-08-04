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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - DHA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın paniği

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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın paniği

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Beykoz Tokatköy'deki çamlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Son dakika: Beykozda ormanlık alanda yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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