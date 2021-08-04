Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın paniği

Beykoz Tokatköy'deki çamlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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