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Son dakika: Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında iddianame kabul edildi

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#Beykoz Belediyesi#İSTANBUL#POLİS
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 15:41

İstanbul'da Beykoz Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen inceleme kapsamında iddianame hazırlandı. Sanıklar 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de yapılacak.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 şüpheli, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

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Soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 26'ya yükselmişti.

Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.

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#Beykoz Belediyesi#İSTANBUL#POLİS

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