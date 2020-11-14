Son dakika: Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiasında flaş gelişme

Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.



BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE



Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.



DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ



Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

POLİS HAKERETE GEÇTİ



Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:



Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14.11.2020 günü bazı basın yayın organlarında ‘Beyin Ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası’ şeklinde haber yapılan konu ile ilgili yürütülen çalışmada; Mağdurun (2005 dğ.) E.Y. isimli çocuk olduğu, yaşı küçüğün tarihten yaklaşık 11 yıl kadar önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair Sağlık Raporunun bulunmadığı anlaşılmıştır.



Darp olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmada; 14.11.2020 günü görevlilerimizce Kâğıthane ilçesinde ikamet eden Mağdur E.Y.’nin adresine geçilmiş, babası ile yapılan görüşmede E.Y.’nin 1,5 yıldır yine Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalıştığını, işyeri sahibi olan Y.B. isimli şahsın işyerinde oğlunu darp ederek videoya çektiğini beyan etmiştir. Mağdur çocuk E.Y. babası ile birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmış, akabinde gerekli tahkikat işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.



Söz konusu işyeri olan tekstil atölyesi sahibi Y.B. isimli şüpheli şahıs görevlilerimizce 14.11.2020 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir. Tahkikat işlemleri devam etmektedir.

