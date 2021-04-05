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Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Beştepe'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

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Son dakika... Beştepe'de kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Ankara'da da bugün çok önemli bir toplantı var. Beştepe'de saat 15:00'de başlayan değerlendirme toplantısına Kabine üyeleri ve güvenlik bürokrasisinden önemli isimler katılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.

Değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.

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