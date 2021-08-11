Son dakika: Beşiktaş'ta panik anları! Korku içinde izlediler

Levent Mahallesi Aydın Sokak'taki dört katlı işyerinin giriş katındaki jeneratör henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Birden alev alan jeneratörü görenler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yangının büyümesi ve içeriye duman dolması nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş ve Seyrantepe itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Görgü tanığı Emre Şahin "Ben kuafördeydim. Buradan dumanlar yükseldi. Kısa sürer dedim ama kısa sürmedi.

Yangın kafenin altındaki jeneratörden çıkmış. Burada kafe var. Altında da jeneratör var. Buradaki herkes çok yardımcı oldu. Herkes yangın tüpleriyle geldi yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra itfaiye geldi söndürmeye çalışıyor" dedi.

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