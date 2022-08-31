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Beşiktaş'ta hastane ek binasında yangın! Hastalar tahliye edildi

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#İstanbul#Beşiktaş#Hastane
Beşiktaşta hastane ek binasında yangın Hastalar tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 12:58

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binası ve içinde bulunan Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu 6 katlı binanın bodrum katında saat 12.10 sıralarında, elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Hastane yönetimi tüm hasta ve çalışanları tahliye ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise bina çevresini emniyet şeridiyle kapatarak önlem aldı. Yangında bodrum katında hasar oluştu.

Beşiktaşta hastane ek binasında yangın Hastalar tahliye edildi

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#İstanbul#Beşiktaş#Hastane

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