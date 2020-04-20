Son dakika... BeÅŸiktaÅŸ'ta feci kaza: YaralÄ±lar var

Kaza, DolmabahÃ§e Caddesi Milli Saraylar Resim MÃ¼zesi Ã¶nÃ¼nde saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, DolmabahÃ§e Caddesi KarakÃ¶y istikameti Ã¼zerinde Resim MÃ¼zesi'ne giriÅŸ yapmak isteyen iki kamyonet yol kenarÄ±nda durunca arkadan gelen Ä°stanbul OtobÃ¼s A.Åž'ye baÄŸlÄ± belediye otobÃ¼sÃ¼ duramayarak kamyonete Ã§arptÄ±ktan sonra aÄŸaca vurdu.

AydÄ±nlatma direÄŸini deviren otobÃ¼s gÃ¼Ã§lÃ¼kle durdu. Kazada otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ ile iki kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kaza esnasÄ±nda otobÃ¼sÃ¼n boÅŸ olmasÄ± olasÄ± bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Kaza nedeniyle DolmabahÃ§e Caddesi Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe kapandÄ±. Kaza yapan kamyonetlerin Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan caddede trafik kontrollÃ¼ olarak verilmeye baÅŸlandÄ±.

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KAMYONLAR DÃ–NERKEN OTOBÃœS Ã‡ARPTI

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Vedat AltÄ±n, "Ä°ki kamyon buradan Resim MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼yordu. O sÄ±rada arkadan gelen otobÃ¼s kamyona Ã§arptÄ±. Kazada ÅŸofÃ¶rler hafif yaralandÄ±. Onlar da hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi.

Polisin olay yerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.



