Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu: Murat Hazinedar dahil 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Belediyesi#Rüşvet#Operasyon
Son dakika... Beşiktaş Belediyesindeki rüşvet operasyonu: Murat Hazinedar dahil 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 08:14

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş Belediyesinde rüşvet operasyonu... Murat Hazinedar mahkemeye sevk edildiBeşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu... Murat Hazinedar mahkemeye sevk edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Belediyesi#Rüşvet#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık