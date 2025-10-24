×
Son dakika: Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Berhan Şimşek#Chp#İhraç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 17:38

Son dakika... Kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Hatırlanacağı üzere CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), Berhan Şimşek'in 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar vermişti.

Berhan Şimşek, 'Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum' notuyla disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

