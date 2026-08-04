Son dakika... 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı: Bennu Gerede gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve cinsel oyuncak olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Gerede, gözaltına alındı.