Son dakika... Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu... Ece Gürel sağ olarak bulundu

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.

"BİLİNCİ AÇIK"

DHA muhabiri Emre Kurt, olay yerinden son gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında aktardı. Kurt, "Ece Gürel'in durumun iyi olduğu bilgisi geldi. Dere kenarında uyur vaziyette bulundu. Ardından büyük bir sevinç yaşandı. Ece Gürel'in hastaneye kaldırılacağı bilgisi bize ulaştı. Bilinci açık ve konuşabilir durumda olduğunu teyit ettik. Ekipler hızla olay yerine gitti. Ailesi haberi sevinçle karşıladı ve çok duygulu anlar yaşandı" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

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Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.