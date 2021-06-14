Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar:Â



YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum.Â BÃ¶lgesel aktÃ¶rlerin karar alma sÃ¼reÃ§lerindeki etkisi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. Son 1,5 yÄ±ldÄ±r insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemini belirleyen korona salgÄ±nÄ± bu deÄŸiÅŸimi saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.







RESMÄ° AÃ‡ILIÅž Ã–NCESÄ° BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER



CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, NATO KarargÃ¢hÄ±'nda bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±nda da bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve diÄŸer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. TÃ¼m liderlerin tek tek karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal mesafe kuralÄ±na uyularak aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

Aile fotoÄŸrafÄ±nda Ã¶n sÄ±rada Biden, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hemen solunda yer aldÄ±. ErdoÄŸan, fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan toplantÄ± baÅŸlamadan hemen Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Biden'la bir sÃ¼re sohbet etti.



GÃ–RÃœÅžME SONA ERDÄ°



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Biden'Ä±n saat 19.00'de baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi. 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan baÅŸlayan heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme de sona erdi.



BIDEN'DAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA



Bloomberg'Ã¼n Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, Joe Biden'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda "Ã‡ok iyi bir toplantÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulunduÄŸunu aktardÄ±.







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