Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan kritik görüÅŸme sonrasÄ± önemli açÄ±klamalar
Son dakika haberi... CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n merakla beklediÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi. 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± baÅŸlayan heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme de tamamlandÄ±. Kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ilk aÃ§Ä±klama Biden'dan geldi. Bloomberg'Ã¼n Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, Joe Biden'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda "Ã‡ok iyi bir toplantÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulunduÄŸunu aktardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± NATO KarargahÄ±'nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± NATO KarargahÄ±'nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.
Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar:Â
YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum.Â BÃ¶lgesel aktÃ¶rlerin karar alma sÃ¼reÃ§lerindeki etkisi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. Son 1,5 yÄ±ldÄ±r insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼ndemini belirleyen korona salgÄ±nÄ± bu deÄŸiÅŸimi saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
RESMÄ° AÃ‡ILIÅž Ã–NCESÄ° BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, NATO KarargÃ¢hÄ±'nda bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±nda da bir araya geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve diÄŸer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. TÃ¼m liderlerin tek tek karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal mesafe kuralÄ±na uyularak aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
Aile fotoÄŸrafÄ±nda Ã¶n sÄ±rada Biden, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hemen solunda yer aldÄ±. ErdoÄŸan, fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan toplantÄ± baÅŸlamadan hemen Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Biden'la bir sÃ¼re sohbet etti.
GÃ–RÃœÅžME SONA ERDÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Biden'Ä±n saat 19.00'de baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi. 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan baÅŸlayan heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme de sona erdi.
BIDEN'DAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA
Bloomberg'Ã¼n Beyaz Saray muhabiri Jennifer Epstein, Joe Biden'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda "Ã‡ok iyi bir toplantÄ±ydÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulunduÄŸunu aktardÄ±.
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