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Son dakika... Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel açıklaması

#Adalet Bakanı#Bekir Bozdağ#Semra Güzel
Son dakika... Bekir Bozdağdan HDPli Semra Güzel açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararı hakkında ’Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor." dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme dair açıklamalarda bulundu:

(HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararı hakkında) Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor.

(FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade talebine ilişkin) Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz

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(Sedat Peker hakkında yakalama kararına ilişkin son gelişmeler) Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı.

(Kaşıkçı davası) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz

Ayrıntılar geliyor...

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