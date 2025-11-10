Son dakika... Beinsport'un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheli ikna edildi: İşte ilk görüntüler

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.