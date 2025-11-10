×
Gündem Haberleri

Son dakika... Beinsport'un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheli ikna edildi: İşte ilk görüntüler

Beinsport'un Ayazağa’daki televizyon binasına bir kişinin silahla girdiği öğrenildi. Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı. 

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. 

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

