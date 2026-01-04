Son dakika... Bedri Usta'ya resen soruşturma başlatıldı

Haberin Devamı

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Eşini ve 7 yaşındaki çocuğunu vahşice katletti, 2 valizle evden çıktı Haberi görüntüle

MÜŞTERİSİ İLE DALGA GEÇMİŞTİ



Bir müşterinin 4 bin TL’lik restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşması sonrası işletme sahibi 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” demişti.





Paylaşım sosyal medyada tepkilere neden olurken, Aydoğdu özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hürriyet (@hurriyetcomtr)'in paylaştığı bir gönderi

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermektir. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.

Kendinize iyi bakın."