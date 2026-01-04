×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bedri Usta'ya resen soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bedri Usta Soruşturma#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Bedrettin Aydoğdu
Son dakika... Bedri Ustaya resen soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEşini ve 7 yaşındaki çocuğunu vahşice katletti, 2 valizle evden çıktıEşini ve 7 yaşındaki çocuğunu vahşice katletti, 2 valizle evden çıktıHaberi görüntüle

MÜŞTERİSİ İLE DALGA GEÇMİŞTİ

Bir müşterinin 4 bin TL’lik restoran adisyonunu sosyal medyada paylaşması sonrası işletme sahibi 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak  “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” demişti.

Son dakika... Bedri Ustaya resen soruşturma başlatıldı

Paylaşım sosyal medyada tepkilere neden olurken, Aydoğdu özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermektir. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.

Kendinize iyi bakın."

Gözden KaçmasınDikkat çeken tedbir: İbrahim Tatlısese yönelik saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak, cenazeye katıldıDikkat çeken tedbir: İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak, cenazeye katıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedri Usta Soruşturma#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Bedrettin Aydoğdu

BAKMADAN GEÇME!