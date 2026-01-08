×
Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, basın mensuplarının soruları yanıtlandı, güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücretiyle ilgili de açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Yapılan düzenleme ile bedelli askerliğin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan Aktürk, "Toplumun doğru bilgiye erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek etiğine bağlı, ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

