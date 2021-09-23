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Son dakika: Bebeklere yanlış aşı iddiası! Açıklamalar peş peşe geldi

#Koronavirüs#Aşı#İzmir

'Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı' iddiasına ilişkin olarak Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da konu hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

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AA- Eryazğan, yaptığı açıklamada, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok."

"KİMSE BU AŞILARI KARIŞTIRAMAZ"

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Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler aile hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok." diye konuştu.

Koronavirüs tablosunda son durum

Koronavirüs tablosunda son durum

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:

"Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bu açıklamasını düzeltmesini, bizlerden özür dilemesini istiyoruz."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı televizyon yayınında, bir bebeğe sağlık ocağında yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı, bebeğin takip için kendilerine getirildiği açıklamasını yapmıştı.

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CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun olayla ilgili son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

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Önemli bir konu, gözümüz kulağımız Sağlık Bakanlığı'nda. Aile Hekimleri Federasyonu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 'aile sağlığı merkezlerinde yanlışlıkla aşı yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutularak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır.' denildi.

Bir diğer açıklamada İzmir Tabip Odası Başkanı’ndan geldi. Lütfi Çamlı konu hakkında, inceleme başlatıldığını duyururken böyle bir durum mümkün görünmüyor dedi.

Mevcut durumda 12 yaş ve üzeri çocuklar için velisinin imzası ile koronavirüs aşısı yapılmakta. İddianın sahibi 6 aylık veya bir aylık bebeklere koronovirüs aşısı yapıldığını ortaya attı. Ege Üniversitesi'nden Zafer Kurugöl, ‘zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Sağlık ocaklarında kızamık ve HEPATİT B gibi başka bir aşı ile karıştırılarak küçük çocuklara kovid-19 aşısı yapıldığı oluyor. Böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim ki hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde son derece iyi antikor oldu 6 aylık veya bir aylık bebeklerde.



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#Koronavirüs#Aşı#İzmir