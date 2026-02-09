×
Son dakika... Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 17:31

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu tespiti yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.

SAVCILIK: “CİDDİ EMARELER BULUNUYOR”

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle, savcılığın talebi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu.

