Son dakika: Bayrampaşa'daki seçim iptal edildi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 16:36

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine vekalet edecek olan isimi belirlemek üzere seçim yapılmıştı. CHP adayının kurayla kazandığı o seçim için AK Parti'nin yaptığı itiraz kabul edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun yerine vekalet edecek isim için seçime gidilmişti. CHP adayının kura sonucu kazandığı seçime AK Parti'nin yaptığı itiraz kabul edildi. 

Bayrampaşa'daki son gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlattı:

AK Parti söz konusu seçimde usulsüzlük olduğu hukuksuzlukların yaşandığı gerekçesiyle bir itiraz başvurusu yapmıştı. İtiraz 8. İdare Mahkemesi'ne taşındı. 8. İdare Mahkemesi Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimlerde usulsüzlük olduğu ve hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Karar metninin sonunda "İşlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi hükmü uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olması üzerine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

VALİLİK TARİH BELİRLEYECEK

7 gün içerisinde karara itiraz yolu açık. Bu kapsamda CHP'li isimler söz konusu karara itiraz edebilecekler. Şimdi gözler itirazda. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından yeni bir tarih belirlenip yeniden seçim yapılması gündemde olacak. 

 

