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Ersan SAN - Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN-DHA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bayrampaşa'da patlama!

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Son dakika: Bayrampaşa'da patlama!

Son dakika haberine göre Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Son dakika: Bayrampaşada patlama

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son dakika: Bayrampaşada patlama


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