Son dakika: Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
Turkovac’ta ilk sevkiyat 150 bin doz gönderildiTurkovac’ta ilk sevkiyat! 150 bin doz gönderildi #Koronavirüs
Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyorBakan Koca bu sözlerle duyurdu: 13 basamak ve 400 laboratuvar aşamasından geçiyor#Sağlık Bakanı
Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu Dünya bu sözleri konuşuyor...Putin kameralar karşısına geçti meydan okudu! Dünya bu sözleri konuşuyor...#Putin
Aksarayda okulda skandal görüntü Validen açıklama geldiAksaray'da okulda skandal görüntü! Validen açıklama geldi#Öğretmen
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Youtube videosu ile gelen felaket Bebek öldü, anne hastanede...Youtube videosu ile gelen felaket! Bebek öldü, anne hastanede...#Youtube
Türk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandıTürk Lirasının değeri korunacak... Ekonomide kritik toplandı!#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
O bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştüO bakışa ağır eleştiri: Maskesi düştü!#Kate Middleton
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın paniği

#İstanbul#Bayrampaşa#Yangın

İstanbul Bayrampaşa’da sanayi sitesi içerisinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Haberin Devamı

Yangın, Bayrampaşa Yenidoğan Sokak’ta bulunan bir sanayi sitesinin üçüncü katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesi içinde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sanayi sitesi çalışanları hemen binayı boşaltarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yoğun duman çıkan imalathanedeki yangına müdahale etti. Ayakkabı imalathanesinde bulunan yanıcı maddeler paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili bilgi veren sanayi sitesi çalışanı Necati Ak, “Yangın Kervan Han’da çıktı. Taban imalathanesi olarak kullanılıyor. İtfaiyeye arkadaşlar haber verdi. Biz de son anda gördük. Ben içeride çalışıyordum. Bir duman çıktı. Sonra alev çıktı. Dışarı çıktık. Arkadaşlar itfaiyeye haber verdi. Hiçbir şey yok çok şükür” diye konuştu.

Birden dumanlar çıkmaya başladığını söyleyen sanayi sitesi çalışanı, “Oradan boş çuvalı atıyordu. Tahminim sigara falan attı. Alevlendi galiba. Ayakkabı tabanı basılıyor. Tinerler falan var içeride. Parlamalar falan oldu. Allah’a şükür yaralı yok. Binadan herkes çıktı” dedi.

Gözden Kaçmasın

Dolar düşüşünü sürdürüyor Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar düşüşünü sürdürüyor! Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA