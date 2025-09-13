Son dakika: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.