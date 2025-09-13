×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yolsuzluk Soruşturması#Bayrampaşa Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 07:44

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Haberin Devamı

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.

Gözden Kaçmasınİmamoğlu’nun sahte diploma davası… 3 saatlik savunmaİmamoğlu’nun sahte diploma davası… 3 saatlik savunmaHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın‘Yolsuzluk’ dosyasından da tutuklandı‘Yolsuzluk’ dosyasından da tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yolsuzluk Soruşturması#Bayrampaşa Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!