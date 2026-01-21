×
Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon: 13 kişi için gözaltı kararı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 09:11

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte yeni isimlere ulaşıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık suça karıştığını tespit ettiği 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

