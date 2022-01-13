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Son dakika... Bayburt, Ordu ve Ağrı'da okullara kar tatili

#Bayburt#Ağrı#Eleşkirt

Bayburt genelinde, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda ve Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

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BAYBURT

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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ORDU

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime bugün (13 Ocak) bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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#Bayburt#Ağrı#Eleşkirt

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