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Son dakika... Bayburt, Ordu, Gümüşhane, Konya, Ardahan ve Ağrı'da okullara kar tatili

#Bayburt#Ağrı#Eleşkirt

Bayburt genelinde, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda ve Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ile Konya'da 6 ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Gümüşhane’de de Kelkit ilçesindeki tüm okullar tatil edilirken diğer ilçelerdeki taşımalı okulların hepsinde eğitime ara verildi. Ardahan’da 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilirken Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

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BAYBURT

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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ORDU

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime bugün (13 Ocak) bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime, bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinle sayıldı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezlerinde 30 santime, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bozkır, Derebucak, Derbent, Güneysınır, Seydişehir ve Yunak ilçelerinin tamamında Meram, Karatay ve Akören ilçelerinin de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan mahallelerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanı da idari izinli sayıldı.

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Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise zincirsiz, kar lastiksiz ile TIR ve kamyon gibi araçların geçişine izin verilmedi.

Son dakika... Bayburt, Ordu, Gümüşhane, Konya, Ardahan ve Ağrıda okullara kar tatili

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de gece başlayan kar yağışının ardından Kelkit ilçesindeki tüm okullar tatil edilirken diğer ilçelerdeki taşımalı okulların hepsi tatil edildi. Yağış nedeniyle 198 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Gümüşhane’de dün gün boyu devam eden yağmur yağışı gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle Kelkit ilçesindeki tüm okullar, Merkez, Şiran, Köse, Torul ve Kürtün ilçelerinde de taşımalı sistemle eğitim görülen okullar tatil edildi.

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ARDAHAN

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan’da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Son dakika... Bayburt, Ordu, Gümüşhane, Konya, Ardahan ve Ağrıda okullara kar tatili

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#Bayburt#Ağrı#Eleşkirt

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