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Son dakika... Batman ve Bayburt'ta okullara kar tatili

#Okullara Kar Tatili#Kar Yağışı#Batman
Son dakika... Batman ve Bayburtta okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Batman ve Bayburt'ta okullar tatil edildi.

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BATMAN

Batman merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Batman geneli ve ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT

Bayburt’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.
Bayburt Valiliği'nce yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki don ve buzlanma nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba gününü kapsayan eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak 1 gün süreyle ara verilmesi kararı; eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde 1 gün daha uzatılmıştır. Bu doğrultuda ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20.01.2020 Perşembe gününü kapsayacak biçimde 1 gün süreyle daha ara verilmesi uygun görülmüştür. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.
Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar dik yokuşlu alanlarda poşet ve kızakla kayarak karın keyfini sürdü.

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#Okullara Kar Tatili#Kar Yağışı#Batman

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