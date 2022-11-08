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Son dakika.... Başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışmaları! AK Partili Turan: Metin revize ediliyor

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#AK Parti#Başörtüsü#Bülent Turan
Son dakika.... Başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışmaları AK Partili Turan: Metin revize ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 16:45

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışmaları ile ilgili olarak "Metin revize ediliyor. İlgili kurullarımızda tekrar konuşacağız. Önümüzdeki hafta netleşir ve Meclis Başkanlığı'na sunarız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin “Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz” demişti.

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AK Parti de geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,MHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada “Partilerle istişare ediyoruz, teklif götürmüyoruz. İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz, bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 

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AK Partiden siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyaretiAK Parti'den siyasi parti gruplarına 'anayasa değişikliği teklifi' ziyaretiHaberi Görüntüle

 

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#AK Parti#Başörtüsü#Bülent Turan

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