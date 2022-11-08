Son dakika.... Başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışmaları! AK Partili Turan: Metin revize ediliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin “Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz” demişti.
AK Parti de geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,MHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada “Partilerle istişare ediyoruz, teklif götürmüyoruz. İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz, bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.