Son dakika.... Başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışmaları! AK Partili Turan: Metin revize ediliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin “Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz” demişti.

Gözden Kaçmasın Başörtüsü ve aileye düzenleme Haberi Görüntüle

AK Parti de geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,MHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada “Partilerle istişare ediyoruz, teklif götürmüyoruz. İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz, bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.