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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.07.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de sanayiciler sitesinde patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehirde sanayiciler sitesinde patlama Ekipler bölgeye sevk edildi

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