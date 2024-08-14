Başakşehir'de otluk alanda korkutan yangın

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Yangın, Başakşehir’de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yangın sanayi sitesine doğru hızla ilerledi. Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı.



