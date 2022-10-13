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Son dakika...Başakşehir'de lisenin atölye kısmında yangın! Öğrenciler tahliye edildi

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#İstanbul#Başakşehir#Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 12:36

Başakşehir'de bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Başak Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika...Başakşehirde lisenin atölye kısmında yangın Öğrenciler tahliye edildi

Paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Okul idaresi öğrencileri hızla binadan tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken okulda küçük çaplı hasar oluştu.

Son dakika...Başakşehirde lisenin atölye kısmında yangın Öğrenciler tahliye edildi

"ELEKTRİKLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDU"

Okulun öğrencilerinden Sabrı Öz, "Elektrikle ilgili bir şeyler oldu, sesler duyduk. Sonra yangın çıktı hocalar geldi hepimizi dışarı çıkarttı. Çok büyük bir şey değildi, kimseye bir şey olmadı, önemli bir şey yok" dedi.

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Son dakika...Başakşehirde lisenin atölye kısmında yangın Öğrenciler tahliye edildi

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#İstanbul#Başakşehir#Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

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