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Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Başakşehir'de kimyasal atık alarmı

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İstanbul Başakşehir'de Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.

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  • Başakşehirde kimyasal atık alarmı
  • Başakşehirde kimyasal atık alarmı
  • Başakşehirde kimyasal atık alarmı
  • Başakşehirde kimyasal atık alarmı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika... Başakşehirde kimyasal atık alarmı

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