Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Son Güncelleme:
Son dakika... Başakşehir'de kimyasal atık alarmı
İstanbul Başakşehir'de Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor.
Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara