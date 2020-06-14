MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
GeriGündem Son dakika... Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ / ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M. Sakarya’da gözaltına alındı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bakan Gülden Başak Demirtaşla ilgili çirkin paylaşıma tepki
Bakan Gül'den Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaşla ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma tepki gösterdi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle