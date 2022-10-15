Son dakika... Bartın'da maden ocağı faciası! Bakan Dönmez patlamanın nedenini açıkladı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelere göre olayın grizu patlaması olduğunu belirterek, "Ölen işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 16.00- 00.00 vardiyasında, 18.15 sıralarında patlama hadisesi meydana geldi. Patlamanın ardından öncelikle müessesede bulunan arama- kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Sayıları Sayın Bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var, ölülerimiz var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var.

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Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısımlarına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ancak yaya, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama- kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından görevlendirelen heyetin, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlaması sonrası bölgeye gideceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye geçmektedir" denildi.