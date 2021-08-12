Son dakika... Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'teki sel felaketinde son durum... İşte dakika dakika yaşananlar

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Dün sağanak yağış nedeniyle Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun’da sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehire döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok vatandaş mahsur kaldı. AFAD, Kastamonu'da sele kapılan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki yağışların bugün saat 18.00 civarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İşte dakika dakika Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'te yaşananlar...

SAAT - 06:15 - AFAD ACI HABERİ DUYURDU: 2 ÖLÜ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAAT - 04:50 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

SAAT - 04:45 Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.

SAAT - 04:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

Kastamonu

SAAT - 03:50 AFAD, Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

SAAT - 00:00 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.

- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.

- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."

SAAT - 00.00 Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Bozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

YAĞIŞLARIN BUGÜN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'ta 90 mm, Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm, Sinop Merkezde 104,6 kilogram, Ayancık'ta 301,03 kilogram, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kilogram yağış düştü.

Yağışların bugün saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SEL FELAKETİ HAYATI FELÇ ETTİ

Bartın’da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi’ne düştü. Araçlardaki 8 kişi kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası 3 kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı. Evde yaşayanlardan Arife Ünal (85) kayboldu. Arife Ünal’ın oğlu Abdurrahman Ünal ve gelini ise kurtuldu. Arife Ünal’ın arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi sırasında yıkılan evde bulunan Abdurrahman Ünal, “Bir anda bastırdı. Su evin içine vurdu. Ev çöktü, annem kayboldu. Ahırın içine düştük beraber, o sırada annemi kaybettim. Sulara kapıldığını görmedim” dedi.

Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde de 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti.

‘BÜTÜN DERELER TAŞTI’

Kastamonu’da da dün saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay’da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı” dedi. Milli Savunma Bakanlığı da AS-532 tipi helikopteri çalışmalara destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

İnebolu’nun Özlücü köyünde de sel sularına kapılarak kaybolan Rabia Aydemir’i (13) arama çalışması başlatıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı’nın taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlar helikopterle havadan kurtarıldı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakanlığı’nca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, fabrikada işçilerin mahsur kaldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini, 4’ü yoğun bakımda 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da Sinop ve Kastamonu’da 77 kişinin helikopterlerle tahliye edildiğini açıkladı.

SU SEVİYESİ 4 METREYİ BULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmenevinde kurulan İl Koordinasyon Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Bazı yerlerde suların 3-4 metreye ulaştığını ve havadan tahliyelerin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, “Şu anda bir kayıp vatandaşımız var. Selle ilgili haber alınmayan yerler mevcut. Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade edilmekte. 100 kilogram üstünü geçtiğinde afet olarak değerlendiriyoruz. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. Geçmiş olsun” dedi.

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