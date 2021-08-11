Son dakika: Bartın, Kastamonu ve Sinop felaketi yaşıyor... Bozkurt Belediye Başkanı'ndan canlı yayında acı sözler

Bartın, Kastamonu ve Sinop yoğun yağışla birlikte sel felaketini yaşıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yanık, kuvvetli yağışı 'Tarihte görülmemiş bir felaket' olarak tanımlarken "Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

İşte Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'ın açıklamaları...

Dünden itibaren yağışlar başlamıştı, öğleden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu. 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var.

Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET"

Helikopter harici o vatandaşlarımızı o çatılardan almamız mümkün değil. Tarihte görülmemiş bir felaket var burada.

"4-5 CAN KAYBIMIZ OLDUĞU KESİN"

4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Şu an yağış şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bir barajın patladığını düşünün ve 5 saattir bu şekilde Bozkurt ilçesi. Herkes çaresiz, insanlar çaresiz. Olağanüstü bir durum var.

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